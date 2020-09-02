Мишустин лично проконсультирует Минск

В Минске ожидают приезд премьер-министра России Михаила Мишустина. Предполагается, что он посетит дружественное государство уже завтра, 3 сентября. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Лавров отметил, что Белоруссия является союзником России.

Также отмечается, что помимо переговоров в широком формате с участием различных представителей сторон, состоялась беседа тет-а-тет. Она продлилась около получаса. «Завтра премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Минск», – сказал Лавров. Это будет первый визит российского чиновника столь высокого ранга в Белоруссию с момента политического кризиса в стране.

По словам главы МИД Белоруссии Владимира Макея, в ходе переговоров с Лавровым он выразил благодарность за «взвешенную и предельно четкую» позицию по ситуации в республике, а также подчеркнул роль Москвы в стабилизации обстановки в стране.

Как писал «новый День», граждане Белоруссии не согласились с итогами президентских выборов, которые озвучила Центральная избирательная комиссия страны. Они вышли на мирные массовые протесты, получив в итоге жестки отпор силовиков, которые применяли спецсредства и избивали случайных прохожих. Множество людей было избито и задержано. По факту результаты выборов в Белоруссии отказались признать.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.09.20

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