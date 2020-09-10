Немецкие власти установили три поста охраны для допуска посетителей к Навальному

Российский оппозиционный блогер Алексей Навальный почти полностью восстановился после выхода из медицинской комы после вероятного отравления, пишут Der Spiegel, The Insider и Bellingcat. Власти Германии опасаются за безопасность политика, допуская покушение на его жизнь. В связи с этим было принято решение усилить охрану в больнице, где проходит лечение блогер.

Немецкие СМИ отмечают, что Навальный идет на поправку и почти полностью восстановился. По их данным, он уже смог рассказать о событиях, предшествовавших вероятному отравлению. Ранее к Навальному пускали только супругу. Сейчас это могут сделать и другие посетители, однако для этого им следует пройти три поста охраны. «По мнению врачей, физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью», – пишет The Insider.

Как писал «Новый День», Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолета из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Оппозиционера с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его соратники обратились к следователям с требованием возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь. Ввиду запрета омских медиков на транспортирование оппозиционера, он оказался в немецкой клинике только 22 августа. Российские врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ. Власти Германии в свою очередь говорят об отравлении сильнодействующим ядом из группы «Новичок».

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 10.09.20

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