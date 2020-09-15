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Вторник, 15 сентября 2020, 09:03 мск

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Германия обдумывает санкции в отношении России из-за ситуации с Навальным

Фото: официальный сайт Бундестага

Власти Германии рассматривают возможность введения в отношении России нового пакета санкций. Поводом для этого послужило вероятное отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Среди мер воздействия Берлин обдумывает применить заморозку активов, а также ввести запрет на въезд в Германию ряда лиц. Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times.

Издание пишет, что немецкие власти рассчитывают на поддержку в этом вопросе других стран Евросоюза, так как «речь идет о наших принципах, когда отравляют ведущего оппозиционного политика». По словам высокопоставленного немецкого чиновника, хотя властям ФРГ важно дать понять России, что «ее поведение выходит за рамки дозволенного», это не должно привести к затягиванию переговоров по таким вопросам, как ситуация на Украине или в Сирии, где Россия является «ключевым игроком».

В берлинской клинике «Шарите», где проходит лечение оппозиционер, в понедельник, 14 сентября, заявили, что Алексей Навальный идет на поправку, может ненадолго покидать палату, а шансы на полное выздоровление высоки. По словам источника издания, Навальный полностью осознаёт, каково его состояние, что с ним произошло и где он находится. Газета также пишет, что оппозиционер твердо намерен вернуться в Россию, чтобы продолжить свою деятельность.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 15.09.20

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Метки / Навальный Алексей

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