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Понедельник, 21 сентября 2020, 17:44 мск

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В ЕС не договорились о введении санкций против Белоруссии

Главы МИД стран Евросоюза не могли принять решение о введении санкций против Белоруссии: ограничительные меры не поддержали всех государства ЕС. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По словам Борреля, которого цитирует РБК, санкции будут обсуждаться позднее на этой неделе на уровне лидеров стран ЕС.

Как сообщал «Новый День», президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил 80% голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются более месяца. Оппозиция попросила о поддержке ЕС.

Брюссель, Светлана Антонова

Брюссель. Другие новости 21.09.20

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Метки / Белоруссия

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