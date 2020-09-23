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Среда, 23 сентября 2020, 09:30 мск

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МКС успешно уклонилась от столкновения с неопознанным объектом

Фото: Роскосмос

Международная космическая станция (МКС) произвела успешные маневры, чтобы избежать столкновения с неопознанным объектом. Для избежания столкновения с космическим мусором были задействованы двигатели грузового корабля «Прогресс», сообщил центр управления полетами в Хьюстоне.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщило, что МКС совершит маневр, чтобы избежать столкновения с космическим мусором неизвестного происхождения. Находящимся на борту станции астронавтам и космонавтам перед маневром было предписано укрыться в российском пилотируемом корабле «Союз». Операция прошла успешно.

Сейчас на МКС работают космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.09.20

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