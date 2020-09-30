США отправят военных дежурить в космосе

США планируют разместить военнослужащих в космосе. Такое заявление сделал глава командования космических операций Космосил генерал-майор Джон Шоу, пишет Air Force Magazine. По его словам, военные в космосе будут «управлять командными центрами в лунной среде или где-либо еще».

При этом генерал-майор отметил, что не может назвать сроки того, как скоро это произойдет. США обзавелись Космическими силами в декабре 2019 года. Их учредил президент США Дональд Трамп. Согласно военного бюджета на 2020 финансовый год, США выделили на эти цели $40 млн.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.09.20

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