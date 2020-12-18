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Пятница, 18 декабря 2020, 11:28 мск

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Росгвардия обменяется с белорусскими силовиками опытом

Фото: nn.by

Министерство внутренних дел Белоруссии и Росгвардия договорились о сотрудничестве в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом. В связи с этим было подписано соответствующее соглашение. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

МВД союзной республики и Росгвардия также договорились о сотрудничестве по вопросам охраны гособъектов и объектов топливно-энергетического комплекса, контроля за оборотом оружия и развития спортивных и культурных связей. Кроме того, документ предусматривает «обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности».

Оговаривается, что российские и белорусские силовики проведут совместные консультации и тренировки, открытые смотры-конкурсы, обменяются законодательными и иными нормативными правовыми актами. Также стороны договорились о координации совместных действий в случае необходимости.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин заявил, что в стране сформирован резерв силовиков, который направят в Белоруссию, если это потребуется. Он сказал, что с такой просьбой к нему обратился избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко. Это было сказано на фоне массовых протестов в союзной республике, граждане которой были несогласны с итогами президентских выборов в стране.

В сентябре Лукашенко сообщил Путину, что «никто не перешел красной линии». В связи с этим Россия отвела силовиков от границы.

Москва, Иван Гридин

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