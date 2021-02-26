НАТО начнет разваливаться, если откажется от концепции «российской угрозы», заявил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Сенатор считает, что Североатлантический альянс на сегодняшний день не отвечает на реальные вызовы западному миру. В качестве примеров он привел терроризм и пандемию коронавирусной инфекции нового типа. В то же время, отметил Пушков, НАТО героически борется с выдуманными и чисто гипотетическими угрозами.

По словам сенатора, президенту США Джо Байдену и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу нужна «российская угроза», чтобы оправдать существование Альянса, так как после распада СССР и восточного блока, с точки зрения обороны, НАТО больше не актуален. «Это практически единственная основа для существования альянса и сохранения стратегического контроля США над Европой. Без этой вымышленной угрозы альянс начнет рассыпаться», – написал Пушков в своем Telegram.

Telegram: Пушков рассказал об условиях для развала НАТО

Как писал «Новый День», на днях в Пентагоне вновь заявили об угрозе со стороны России для США и Европы, несмотря на введенные против нее ограничения. Такое заявление сделал глава Европейского командования США (Eucom) генерал ВВС Тод Уолтерс. По словам Уолтерса, Москва стремится сохранить влияние со времен СССР, используя для этого нетрадиционные инструменты, например, частные военные компании, чтобы «запугать, ослабить и разделить союзников США.

«Несмотря на международное осуждение и продолжающиеся экономические санкции, Россия ведет дестабилизирующую и злонамеренную деятельность по всему миру», – подчеркнул генерал. Он также указал, что противники Америки и Европы усиливают агрессию за счет кибератак и распространения дезинформации. По его мнению, если это не остановить, то такие действия могут перерасти в большую агрессию.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг советовал союзникам по альянсу не только увеличить оборонные расходы, но также инвестировать в современные возможности и гарантировать сохранение военных НАТО в готовности в случае угрозы, в том числе со стороны России.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.02.21

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