Берлин допустил полную остановку проекта «Северный поток – 2»

Министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек заявил в эфире телеканала ARD, что проект «Северный поток – 2» может быть полностью остановлен.

По его словам, последние решения по проекту не являются санкционными в узком и строгом смысле слова. Напомним, 22 февраля власти ФРГ остановили сертификацию «Северного потока – 2» после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. «Однако это (полная остановка проекта – прим. ред.) все еще возможно», – отметил Хабек после признания Россией ДНР и ЛНР (цитата по РИА «Новости»). Он добавил, что сейчас Берлин координирует действия с европейскими и американскими партнерами.

В то же время Хабек подчеркнул, что остановка сертификации СП-2 не означает, что газопровод не будет запущен в эксплуатацию в будущем. «Этим не сказано, что этим шагом вводятся санкции против «Северного потока – 2» или что он никогда не будет запущен», – цитирует министра «Прайм».

Министр экономики также сообщил в эфире радио Deutschlandfunk, что подготовка нового доклада по СП-2 займет несколько месяцев. Необходимо заново проверить, может ли этот проект поставить под угрозу энергобезопасность Германии и Европы в геостратегическом плане, после чего будет принято окончательное решение, отметил Хабек.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил накануне, что ФРГ останавливает сертификацию газопровода «Северный поток – 2» после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Соответствующие указания, по его словам, были даны Минэкономики ФРГ. Как уточнил Шольц, он попросил Минэкономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности, на основании которого регулятор проводил сертификацию оператора газопровода. А без сертификации проект не может быть запущен. К немедленной полной остановке газопровода ранее призывал президент Украины Владимир Зеленский.

Позже канцлер ФРГ не ответил на вопрос, означают принятые Берлином решения про проекту, что Германия полностью останавливает проект СП-2.

Со своей стороны пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не уточнила, получили ли США гарантии от Германии, что решение по «Северном потоку – 2» не будет пересмотрено.

Против СП-2 активно выступают США, которые продвигают в Европу свой сжиженный газ, и Украина – Киев боится потерять транзит российского газа. Москва называет проект коммерческим и выгодным для Европы и объясняет действия Вашингтона недобросовестной конкуренцией.

Берлин, Наталья Петрова

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