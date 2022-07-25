В Японии выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Японии зарегистрировали первого заболевшего оспой обезьян. Об этом сообщило министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения страны.

Инфекцию выявили у 30-летнего жителя Токио. Зараженный не так давно вернулся из-за границы. Власти не уточняют, в какой именно стране он побывал, передает телеканал NHK.

12 июля в России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Заболевший вернулся из Европы и переносит заболевание в легкой форме.

23 июля Всемирная организация здравоохранения объявила быстро распространяющуюся вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что вспышка оспы обезьян представляет умеренный риск во всем мире, за исключением Европы, где он высок.

Токио, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»