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Понедельник, 25 июля 2022, 15:55 мск

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В Японии выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Японии зарегистрировали первого заболевшего оспой обезьян. Об этом сообщило министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения страны.

Инфекцию выявили у 30-летнего жителя Токио. Зараженный не так давно вернулся из-за границы. Власти не уточняют, в какой именно стране он побывал, передает телеканал NHK.

12 июля в России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Заболевший вернулся из Европы и переносит заболевание в легкой форме.

23 июля Всемирная организация здравоохранения объявила быстро распространяющуюся вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что вспышка оспы обезьян представляет умеренный риск во всем мире, за исключением Европы, где он высок.

Токио, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Эпидемии

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