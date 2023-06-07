Жертвами ливней на Гаити стали более 50 человек

Более 50 человек погибли и около 140 пострадали из-за ливней в Гаити. Об этом сообщает Gazette Haiti.

Сильные дожди обрушились на Гаити в минувшие выходные. Больше других пострадали департаменты на Западе, Юго-Востоке и Северо-Востоке страны.

Наводнения и оползни разрушили более 800 домов. Служба гражданской защиты сообщила о 51 погибшем и 140 пострадавших. Еще 18 человек числятся пропавшими без вести.

Накануне на Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,7. В результате три человека погибли, несколько пострадали.

Порт-о-Пренс, Зоя Осколкова

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