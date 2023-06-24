Один из крупнейший банков мира сократит более ста управляющих директоров

Американский банк Goldman Sachs собирается провести массовое сокращение сотрудников среди руководящего персонала. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Сокращение в одном из крупнейших инвестиционных банков в мире происходит на фоне спада сделок. Своих мест лишатся около 125 управляющих директоров отделений банка по всей планете. Финансовый конгломерат уже начал процедуру увольнения среди топ-менеджмента. По мнению аналитиков, эти меры являются частью серьезной программы по сокращению расходов кредитной организации, в которой менее чем за год произошло как минимум три сокращения рабочих мест.

При этом сокращения не являются публичными. Представители самого банка не стали подтверждать или опровергать эту информацию. Сотрудники Goldman Sachs отказываются от комментариев, говорится в статье.

Ранее несколько американских банков получили финансовую помощь в рамках программы спасения. Среди них был и Goldman Sachs, которому выделили 2,5 млрд долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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