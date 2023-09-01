В Германии 98-летнего охранника концлагеря будут судить как несовершеннолетнего

В Германии предъявили обвинения бывшему сотруднику концлагеря Заксенхаузен. 98-летнего мужчину будут судить за причастность к убийствам 3300 человек. Об этом сообщает радиостанция Deutschlandrundfunk.

Прокуратура немецкого города Гисен обвинила жителя округа Майн-Кинциг. Экспертиза признала 98-летнего мужчину ограниченно годным для уголовного преследования.

Установлено, что он в 1943-1945 годах, работая охранником СС, оказал содействие убийству тысяч заключенных в концентрационном лагере Заксенхаузен.

Отмечается, что в момент совершения преступления обвиняемый был несовершеннолетним, а значит, к нему будут применены соответствующие нормы уголовного права.

Берлин, Зоя Осколкова

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