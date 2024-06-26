Аэропорт Сеула был закрыт из-за воздушных шаров с мусором

Воздушные шары, запущенные из Северной Кореи, парализовали работу аэропорта Сеула. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Внутренние и международные рейсы, прибывающие и вылетающие из воздушной гавани столицы Южной Кореи, были задержаны примерно на три часа.

Решение о приостановке работы были принято из-за опасений того, что шары могут повредить фюзеляж или попасть в двигатель самолета.

Накануне вечером из КНДР была запущена шестая партия воздушных шаров, к которым привязаны пакеты с мусором. Ранее южнокорейские власти сообщали, что в предыдущих «посылках» были обнаружены паразиты, однако никаких вредных веществ не выявлено.

В ответ Южная Корея запускает в сторону северного соседа пакеты с предметами, запрещенными в КНДР, – антиправительственными листовками, USB-накопителями с музыкальными клипами и телешоу, а также однодолларовыми купюрами.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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