На Кубе шесть человек стали жертвами урагана

На Кубе шесть человек погибли во время урагана «Оскар». Об этом сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес.

Шторм обрушился на остров, где нет электричества из-за аварии, что усугубило положение. Больше других пострадали жители провинции Гуантанамо.

«Чрезвычайная ситуация в Имиасе и Сан-Антонио-дель-Сур. По предварительным данным, на исторически засушливых землях зарегистрировано шесть смертей», – заявил Бермудес.

Несколько районов провинции остаются отрезанными из-за стихии. К спасательной операции привлекли военных.

19 октября на Кубе случилось масштабное отключение света. Из-за поломки на кубинской ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе вся энергосистема острова вышла из строя.

Гавана, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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