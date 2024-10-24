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Четверг, 24 октября 2024, 19:51 мск

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Французские СМИ назвали саммит БРИКС победой Путина

Фото из архива сайта kremlin.ru

Саммит БРИКС в Казани стал дипломатической победой президента РФ Владимира Путина, а глобальный Юг зафиксировал мировой порядок без Запада, пишут французские СМИ, обращая внимание на многочисленное высокое представительство иностранных государств в Казани.

«Через три года после начала конфликта на Украине российский президент сумел собрать лидеров 20 государств, среди которых члены БРИКС или друзья этого клуба находящихся на подъеме стран», – пишет журнал L'Express (цитата по ТАСС), подчеркивая, что БРИКС теперь представляет около половины населения мира, а на его долю приходится треть мирового ВВП.

Газета L'Humanit со своей стороны отмечает, что «в Казани глобальный Юг зафиксировал мировой порядок без Запада». «Путин выиграл свое пари. Организация пережила поворотный момент в своем развитии», – считают авторы публикации.

Париж, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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