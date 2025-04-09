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В США владельцы затопили ресторан в борьбе с паводком

В США владельцы ресторана нашли способ, чтобы спасти свое заведение от надвигающегося наводнения. Они затопили помещение чистой водой.

Ресторан располагается в штате Кентукки на берегу реки Огайо. Когда власти выпустили предупреждение о резком повышении уровня воды, владельцы начали подготовку.

Помещение заизолировали и затопили чистой водой из скважины на уровень до двух метров. Таким образом удалось избежать повреждения конструкций здания и попадания внутрь грязных паводковых вод.

Разрушительные шторма обрушились на США с конца прошлой недели. Экстренные службы зафиксировали более 90 случаев возникновения торнадо в штатах Теннесси, Миссури, Кентукки, Индиане, Арканзасе и Миссисипи. Жертвами стихии по последним данным стали 20 человек.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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