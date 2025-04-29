Китай указал на проблемы в авиационной отрасли из-за пошлин Трампа

Повышение тарифов на импорт, введенное президентом США Дональдом Трампом, негативно сказывается на авиаотрасли. Об этом заявило министерство коммерции КНР.

«Введение США пошлин серьезно повлияло на стабильность глобальных цепочек производства и поставок, а также нарушило работу международного рынка авиаперевозок. Многие компании не могут осуществлять нормальную торговую и инвестиционную деятельность, а китайские авиакомпании и американская корпорация Boeing серьезно пострадали», – заявили в ведомстве.

При этом китайском минкоммерции подчеркнули, что готовы поддерживать экономическое взаимодействие между КНР и США.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, ответная пошлина КНР для американских – 125%.

Кроме того, Трамп требует от стран сократить торговлю с Китаем в обмен на снижение пошлин. В свою очередь власти КНР потребовали от авиакомпаний отказаться от закупок самолетов американского производителя Boeing.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube