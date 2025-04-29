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Китай указал на проблемы в авиационной отрасли из-за пошлин Трампа

Фото: FreePik

Повышение тарифов на импорт, введенное президентом США Дональдом Трампом, негативно сказывается на авиаотрасли. Об этом заявило министерство коммерции КНР.

«Введение США пошлин серьезно повлияло на стабильность глобальных цепочек производства и поставок, а также нарушило работу международного рынка авиаперевозок. Многие компании не могут осуществлять нормальную торговую и инвестиционную деятельность, а китайские авиакомпании и американская корпорация Boeing серьезно пострадали», – заявили в ведомстве.

При этом китайском минкоммерции подчеркнули, что готовы поддерживать экономическое взаимодействие между КНР и США.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. Лидеры стран по всему миру осудили соответствующее решение, пригрозив ответными мерами. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, ответная пошлина КНР для американских – 125%.

Кроме того, Трамп требует от стран сократить торговлю с Китаем в обмен на снижение пошлин. В свою очередь власти КНР потребовали от авиакомпаний отказаться от закупок самолетов американского производителя Boeing.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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