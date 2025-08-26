Польша обещает блокировать включение Украины в ЕС из-за Волыни

Варшава намерена блокировать вступление Украины в Европейский союз, пока не будут улажены принципиальные разногласия относительно Волынской трагедии. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Если Украина не разберется с вопросом Волынской резни, геноцида на Волыни, не проведет эксгумации и увековечения памяти, то шансов на вступление в Европейский Союз не будет. Я выражал очень ясный и твёрдый протест в тех случаях, когда каким-либо образом попиралось доброе имя Польши или предпринимались попытки прославлять Бандеру. Я говорил об этом очень ясно и четко», – заявил Косиняк-Камыш.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил сажать в тюрьму и не давать гражданство Польши украинцам за поддержку запрещенных в России экстремистских ультранационалистических объединений и их лидеров, действовавших в годы Второй мировой войны.

Накануне стало известно, что Польша отказалась оплачивать спутниковый Интернет для Украины. «Кароль Навроцкий отключает своим решением Интернет Украине… Это конец интернету Starlink, который Польша предоставляет охваченной войной Украине. Это также прекращает поддержку хранения данных украинского правительства в безопасном месте», – пояснил вчера министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский.

Варшава, Анастасия Смирнова

