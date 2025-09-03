российское информационное агентство 18+

Трамп планирует созвониться с Путиным

Архив. Фото: CNN

Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшие дни провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным и определиться с дальнейшими шагами по урегулированию кризиса на Украине. Об этом американский лидер сказал в начале встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

«Я буду говорить с ним [Путиным] очень скоро. И в целом пойму, что мы предпримем», – отметил Трамп.

«Я буду говорить с ним в следующие несколько дней. И я буду точно знать, что происходит», – уточнил президент США (цитата по ТАСС).

Трамп уточнил, что на данный момент недоволен всеми сторонами украинского конфликта, и отметил, что у него нет специальных посланий для Путина по этой ситуации.

«Мне нечего сообщить президенту Путину, он знает, чего я придерживаюсь. Он так или иначе примет свое решение», – цитирует его слова «Интерфакс».

«Каким бы ни было это решение, я буду либо доволен им, либо нет. Мы увидим», – добавил американский лидер, отметив в ходе общения с журналистами, что у него хорошие отношения с Путиным.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский надеется на телефонный разговор с Трампом в ближайшие дни. По его словам, этот разговор очень важен, возможно решение о предоставлении военной помощи со стороны США, о которой Киев просил на последних переговорах.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

