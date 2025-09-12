Макрона ждет новое испытание импичментом: более 100 депутатов высказались за его отставку

Более ста депутатов парламента Франции подписали проект об импичменте президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщила лидер фракции «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано.
«Макрон должен уйти в отставку», – подчеркнула политик в соцсетях.
Решение о рассмотрении предложения принимает бюро Национального собрания, после чего текст резолюции должна одобрить комиссия по законодательству, а затем в течение двух недель за него должны проголосовать две трети Нацсобрания. В случае одобрения резолюции сенатом обе палаты собираются на совместное заседание, проект должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат, отмечает РИА «Новости».
Решение о запуске процедуры импичмента принято на фоне массовых протестов во Франции, которые не остановило назначение нового премьер-министра страны
В 2024 году «Непокорившаяся Франция» инициировала процедуру импичмента. Тогда законодательная комиссия Национального собрания отклонила резолюцию.
Париж, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»