Пятница, 12 сентября 2025, 16:51 мск

Макрона ждет новое испытание импичментом: более 100 депутатов высказались за его отставку

Фото: архив пресс-службы Кремля

Более ста депутатов парламента Франции подписали проект об импичменте президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщила лидер фракции «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано.

«Макрон должен уйти в отставку», – подчеркнула политик в соцсетях.

Решение о рассмотрении предложения принимает бюро Национального собрания, после чего текст резолюции должна одобрить комиссия по законодательству, а затем в течение двух недель за него должны проголосовать две трети Нацсобрания. В случае одобрения резолюции сенатом обе палаты собираются на совместное заседание, проект должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат, отмечает РИА «Новости».

Решение о запуске процедуры импичмента принято на фоне массовых протестов во Франции, которые не остановило назначение нового премьер-министра страны

В 2024 году «Непокорившаяся Франция» инициировала процедуру импичмента. Тогда законодательная комиссия Национального собрания отклонила резолюцию.

Париж, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

