Новая Зеландия снизила ценовой потолок цен на нефть из РФ и ввела новые санкции

Новая Зеландия расширила антироссийский санкционный список, добавив в него 19 физических и юридических лиц, а также снизила потолок цены на российскую нефть с $60 за баррель до $47,60. Об этом сообщает новозеландский МИД. Кроме того, под рестрикции попали 19 судов.

В ведомстве заявили, что снижение предельной цены на российскую нефть – «это продуманный шаг, направленный на сокращение критически важных доходов [России] от продажи нефти», передает РИА «Новости».

В МИД Новой Зеландии также отметили, что 32-й раунд антироссийских санкций вводится против организаций и физлиц, якобы причастных к химоружию и дезинформации, а также против танкеров, альтернативных платежных систем и посредников из третьих стран в КНДР и Иране.

Ранее сегодня Япония ввела дополнительные санкции в отношении 14 физических и 48 юридических лиц из Росси. Также Токио снизил ценовой потолок на российскую нефть до $47,6 за баррель.

Веллингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube