Понедельник, 15 сентября 2025, 21:03 мск

Трамп анонсировал важный разговор с лидером Китая

Фото из архива сайта Белого дома

Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшую пятницу провести важные телефонные переговоры председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом американский лидер сообщил в своей социальной сети.

По его словам, речь пойдет об экономических отношениях двух стран.

«Большая торговая встреча в Европе между Соединёнными Штатами Америки и Китаем прошла очень успешно! Она скоро завершится... В пятницу я проведу переговоры с председателем Си», – отметил Трамп.

Ранее Вашингтон требовал от Пекина, как и от властей Индии, прекратить закупку российских энергоресурсов и грозил введением повышенных пошлин. В Китае заявили о возможных ответных мерах в отношении США и их союзников, если те поднимут тарифы за закупку КНР российской нефти.

