Европа решила использовать российские активы для вооружения Украины

Еврокомиссия предлагает в рамках 19-го пакета санкций использовать российские активы для финансирования кредитов киевскому режиму для обеспечения «оборонных усилий». Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы работаем над новым решением для финансирования оборонных усилий Украины за счет замороженных российских активов… С остатками наличности, связанными с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине кредит на возмещение ущерба. Сами активы не будут затронуты. И риски придется нести коллективно», – заявила фон дер Ляйен (цитата по РИА «Новости»).

«Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации. В ближайшее время мы выступим с предложением», – добавила глава Европейской комиссии.

Ранее сообщалось, что Европейский союз готовит план по экспроприации 170 млрд евро замороженных российских активов в Европе для предоставления Украине так называемых репарационных кредитов.

Москва неоднократно обращала внимание, что действия по изъятию российских активов будут рассматриваться как воровство.

Брюссель, Анастасия Смирнова

