Президент США Дональд Трамп рассчитывает на встречу главы российского государства Владимира Путина с нынешнего руководителя киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер сказал на совещании с высшим командным составом Вооруженных сил США.

«Нам осталось урегулировать один [конфликт], и нам нужно урегулировать его с президентом Путиным и Зеленским. Нужно собрать их вместе и покончить с этим», – сказал Трамп, слова которого цитирует ТАСС.

Как считает президент США, урегулирование украинского кризиса возможно «только посредством силы». «Если бы мы были слабы, они бы даже не сняли трубку», – заявил Трамп.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет объявил о необходимости активной подготовки США к войне. По его словам, это будет единственной миссией обновленного министерства войны, которое он возглавляет. Министр подчеркнул, что США должны быть готовы к войне ради «защиты мира», о чем регулярно заявляет действующий американский лидер.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

