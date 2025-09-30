Болгария подтвердила курс на отказ от российского газа

София поддерживает план Европейского союза по прекращению импорта российского газа к концу 2027 года. Об этом заявил министр энергетики Болгарии Жечо Станков в интервью западным СМИ.

«Как государство – член ЕС, Болгария согласовывает свои действия с европейским законодательством и политикой, включая поэтапный отказ [от российских энергоресурсов] к концу 2027 года», – сказал он (цитата по РБК).

Станков выразил уверенность, что к 1 января 2028 года потребление российского газа на территории Европы будет полностью прекращено.

Стоит отметить, что Европейский союз наращивает закупки российского сжиженного природного газа, несмотря на официальные заявления о намерении отказаться от него. Согласно данным Евростата, в первой половине 2025 года ЕС закупил российский трубопроводный газ на 2,9 млрд евро, а СПГ – на 4,5 млрд евро, что на 28% больше, чем годом ранее.

