российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 сентября 2025, 19:37 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Трамп заявил о переброске американских подлодок к побережью России

Фото: Mandel Ngan/AFP/Getty Images

Президент США Дональд Трамп распорядился перебросить две подводные лодки к побережью России. По его словам, решение было принято из соображений «предосторожности».

«Нам недавно поступила небольшая угроза от России, и я отправил подводную лодку, атомную подводную лодку, самое смертоносное оружие», – рассказал Трамп (цитата по ТАСС) в выступлении перед военачальниками американской армии.

Американский лидер пояснил, что решение о переброске подводных лодок было принято из-за «упоминания ядерного» оружия.

«Я перебросил одну или две подводные лодки – я не буду говорить о двух – к побережью России исключительно из предосторожности», – отметил президент США.

В ходе выступления Трамп также прокомментировал украинский кризис. Американский лидера сказал, что по-прежнему рассчитывает на встречу главы российского государства Владимира Путина и нынешнего руководителя киевского режима Владимира Зеленского.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / США

Трамп рассчитывает на встречу Путина и Зеленского / Ради «защиты мира»: глава Пентагона объявил о подготовке США к войне / В США задержали подозрительного мужчину на территории Белого дома / Глава Пентагона созывает совещание с высшими военачальниками / Трамп просит Турцию отказаться от российской нефти / Генсек НАТО пообещал непрерывные поставки американского оружия на Украину / Трамп пригрозил России «мощными» пошлинами / Путин дал гражданство РФ американке, обвинявшей Байдена в секс-домогательствах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, США,