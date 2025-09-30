Трамп заявил о переброске американских подлодок к побережью России

Президент США Дональд Трамп распорядился перебросить две подводные лодки к побережью России. По его словам, решение было принято из соображений «предосторожности».

«Нам недавно поступила небольшая угроза от России, и я отправил подводную лодку, атомную подводную лодку, самое смертоносное оружие», – рассказал Трамп (цитата по ТАСС) в выступлении перед военачальниками американской армии.

Американский лидер пояснил, что решение о переброске подводных лодок было принято из-за «упоминания ядерного» оружия.

«Я перебросил одну или две подводные лодки – я не буду говорить о двух – к побережью России исключительно из предосторожности», – отметил президент США.

В ходе выступления Трамп также прокомментировал украинский кризис. Американский лидера сказал, что по-прежнему рассчитывает на встречу главы российского государства Владимира Путина и нынешнего руководителя киевского режима Владимира Зеленского.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

