В США на фоне шатдауна задержали более 4000 авиарейсов

В США наблюдается массовая задержка авиарейсов в связи с кадровыми проблемами на фоне приостановки работы правительства. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.

Ранее министр транспорта США Шон Даффи заявил, что многие авиадиспетчеры ушли на больничный после начала шатдауна. Нехватка кадров сказалась на авиасообщении.

Массовая задержка вылетов наблюдается в аэропортах Ньюарка, Денвера, Финикса и Лас-Вегаса. Портал FlightAware сообщает о более 4000 задержанных рейсах в американских авиагаванях.

Даффи пообещал, что несмотря на отсутствие выплат, порядка 13 тысяч авиадиспетчеров и 50 тысяч сотрудников Управления транспортной безопасности США выйдут на работу.

1 октября правительство США остановило работу из-за того, что Конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. Большинство госслужащих ушли в неоплачиваемые отпуска, медики, пограничники, военные и сотрудники транспорта будут работать без зарплаты. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что шатдаун ослабляет позиции страны в мире, а также грозит национальной безопасности.

