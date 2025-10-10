Президент США сказал Путину «спасибо»

Американский лидер Дональд Трамп сказал главе российского государства Владимиру Путину «спасибо» за высказывание о шансах президента США на получение о Нобелевской премии мира.

В своей социальной сети Трамп написал «Спасибо президенту Путину» к видео с заявлением президента РФ с его комментарием о невручении премии главе США.

Как сообщал «Новый День», Путин, в частности, заявил, что Трамп «реально много делает, для того чтобы разрешить такие сложные, длящиеся годами, а то и десятилетиями кризисы», и это касается, в том числе кризиса на Украине.

«Самый яркий пример – это ситуация на Ближнем Востоке. Если удастся довести до конца все, к чему Дональд стремился, все, о чем он говорил и что он пытается сделать, – это историческое событие», – сказал российский лидер.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube