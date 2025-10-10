российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 октября 2025, 19:45 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Президент США сказал Путину «спасибо»

Фото: архив Белого дома

Американский лидер Дональд Трамп сказал главе российского государства Владимиру Путину «спасибо» за высказывание о шансах президента США на получение о Нобелевской премии мира.

В своей социальной сети Трамп написал «Спасибо президенту Путину» к видео с заявлением президента РФ с его комментарием о невручении премии главе США.

Как сообщал «Новый День», Путин, в частности, заявил, что Трамп «реально много делает, для того чтобы разрешить такие сложные, длящиеся годами, а то и десятилетиями кризисы», и это касается, в том числе кризиса на Украине.

«Самый яркий пример – это ситуация на Ближнем Востоке. Если удастся довести до конца все, к чему Дональд стремился, все, о чем он говорил и что он пытается сделать, – это историческое событие», – сказал российский лидер.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / США

Трамп пригрозил Китаю значительными пошлинами за неожиданный сюрприз / Кремль: Путин согласился на уступки в разговоре с Трампом на Аляске / Вашингтон отреагировал на выбор лауреата Нобелевской премии мира / Вашингтон хочет запретить китайским авиакомпаниям летать в США через Россию / В Кремле сообщили о продолжении контактов с Вашингтоном / Трамп в ответ на вопрос об Украине начал размышлять о пошлинах / В США на фоне шатдауна задержали более 4000 авиарейсов / Кремль: Путин не планирует разговор с Трампом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Путин Владимир, США,