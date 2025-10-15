США и НАТО готовятся снова надавить на Россию

Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу примут новые меры против России, если не увидят успехов в украинском урегулировании в ближайшее время. Об этом заявил американский министр войны Пит Хегсет.
«Если эта война не закончится, если мир не наступит в кратчайшие сроки, то Соединенные Штаты совместно с союзниками предпримут шаги, необходимые для того, чтобы увеличить издержки России», – сказал Хегсет (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, таким образом Вашингтон и Брюссель посылают Москве новый сигнал сесть за стол переговоров.
Ранее Хегсет подчеркнул значение «усилий европейских союзников по НАТО по закупке американского вооружения для того, чтобы в Европе снова воцарился мир».
Вашингтон, Анастасия Смирнова
