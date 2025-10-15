российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 октября 2025, 19:31 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

США и НАТО готовятся снова надавить на Россию

Пентагон, фото Pixabay

Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу примут новые меры против России, если не увидят успехов в украинском урегулировании в ближайшее время. Об этом заявил американский министр войны Пит Хегсет.

«Если эта война не закончится, если мир не наступит в кратчайшие сроки, то Соединенные Штаты совместно с союзниками предпримут шаги, необходимые для того, чтобы увеличить издержки России», – сказал Хегсет (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, таким образом Вашингтон и Брюссель посылают Москве новый сигнал сесть за стол переговоров.

Ранее Хегсет подчеркнул значение «усилий европейских союзников по НАТО по закупке американского вооружения для того, чтобы в Европе снова воцарился мир».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / США

Министр войны США призвал НАТО закупать больше оружия для Украины / Трамп заявил, что «все выходят из БРИКС» из-за пошлин США / Вашингтон сообщил о согласовании встречи Трампа и главы КНР в Южной Корее / Генсек НАТО прокомментировал поставки F-35 старым советским анекдотом / В США бывший ученик напал с ножом на сотрудников школы / В США маленькая девочка погибла под винтом яхты из-за пьяного капитана / Музей ВМС США поздравил флот плакатом с российским флагманом / Трамп: Путин и Уиткофф 5 часов обсуждали «много интересных вещей»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, США, Украина,