США и НАТО готовятся снова надавить на Россию

Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу примут новые меры против России, если не увидят успехов в украинском урегулировании в ближайшее время. Об этом заявил американский министр войны Пит Хегсет.

«Если эта война не закончится, если мир не наступит в кратчайшие сроки, то Соединенные Штаты совместно с союзниками предпримут шаги, необходимые для того, чтобы увеличить издержки России», – сказал Хегсет (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, таким образом Вашингтон и Брюссель посылают Москве новый сигнал сесть за стол переговоров.

Ранее Хегсет подчеркнул значение «усилий европейских союзников по НАТО по закупке американского вооружения для того, чтобы в Европе снова воцарился мир».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

