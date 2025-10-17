Вэнс: Россия и Украина еще не готовы к мирной сделке

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что на данный момент ни Россия, ни Украина не достигли готовности заключить мирное соглашение.

«Как бы энергичная дипломатия президента Соединенных Штатов ни помогала людям собраться с духом, в конечном итоге должны быть обе стороны, готовые заключить сделку», – заявил вице-президент в эфире телеканала Newsmax.

«И сейчас, несмотря на всю нашу работу, а мы продолжим ее делать, русские и украинцы просто не достигли той точки, когда они могут заключить сделку», – констатировал Вэнс он.

Однако, по его мнению, урегулирование все еще возможно, но для этого потребуется «гораздо больше работы». Вэнс добавил, что Трамп «продолжит активно работать над этим».

Вице-президент США убежден, что главе Белого дома удастся добиться мирного урегулирования на Украине. «Я думаю, что он это сделает. Вопрос лишь в том, сколько времени это займет», – сказал Вэнс.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным договорился с ним о проведении новой встречи в Будапеште, чтобы положить конец украинскому конфликту. Он назвал беседу с Путиным очень продуктивной и подчеркнул, что достигнут большой прогресс. Позднее Трамп уточнил, что саммит на высшем уровне может пройти через две недели.

