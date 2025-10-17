Трамп обозначил сроки встречи с Путиным и заявил, что «Томагавки» нужны самим США

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может состояться через две недели. Об этом он рассказал журналистам после телефонного разговора с президентом России. По итогам состоявшихся вечером 16 октября переговоров Путина и Трампа известно о договоренности лидеров двух стран встретиться в Будапеште.

«Я бы сказал через две недели или как-то так. Довольно быстро», – заявил глава американской администрации в ответ на соответствующий вопрос (цитата по «Интерфаксу»).

«Госсекретарь Марко Рубио встретится со своим коллегой – главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они встретятся скоро. Они определят место и время очень скоро, а может быть, их уже определили. Они уже говорили», – пояснил глава Белого дома, добавив, что в подготовке его встречи с Путиным будут участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник Стив Уиткофф.

Трамп при этом снова дал высокую оценку результатам телефонного разговора с Путиным. По его словам, разговор с президентом РФ был настолько продуктивным, что может привести к мирному урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер добавил, что украинский кризис мог привести к Третьей мировой войне, но теперь этого не произойдет, но могло случиться.

Президент США также заявил, что сейчас не лучшее время для введения новых санкций против России. При этом он указал, что по-прежнему не исключает ввода рестрикций в в будущем: «Это останется одной из опций».

Касаясь темы возможной передачи ракет «Томагавк» Украине, Трамп заявил, что США тоже нуждаются в этом оружии, и страна не может истощать свои запасы ради поставок Украине. По его словам, «Томагавки» – «очень мощные, точные и хорошие, и, хотя США располагают большими запасами этих ракет, «они нам тоже нужны».

При этом Трамп отметил, что тема ракет «Томагавк» затрагивалась в разговоре с российским лидером, и Путину идея поставок этого оружия Киеву не понравилась. «Я в самом деле сказал: «Вы не возражаете, если я дам пару тысяч «Томагавков» вашим противникам?» Я это сказал ему, сказал именно так. Эта идея ему не понравилась», – сказал президент США.

Со своей стороны помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя итоги телефонных переговоров лидеров России и США, заявил, что Владимир Путин вновь указал на то, что «Томагавки» не изменят ситуацию на поле боя, но этот шаг нанесет существенный ущерб отношениям между двумя странами и поставит под угрозу перспективы мирного урегулирования.

«Трамп упомянул, что завтра встречается с Зеленским, и сказал также, что в ходе контакта с Зеленским, естественно, учтет соображения, которые были высказаны президентом России в ходе сегодняшнего телефонного разговора», – добавил помощник главы российского государства. Напомним, Трамп примет в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского в пятницу, 17 октября. Они обсудят, как сообщали СМИ, в том числе, возможность передачи Украине «Томагавков». Трамп после беседы с российским лидером заявил, что обсудит с Зеленским в Овальном кабинет свой разговор с президентом РФ и «многое другое».

Телефонная беседа президентов России и США прошла по инициативе российской стороны, уточнил Ушаков. Разговор продолжалась около 2,5 часов. Ушаков охарактеризовал переговоры как содержательные, предельно откровенные и доверительные.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

