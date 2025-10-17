российское информационное агентство 18+

Пятница, 17 октября 2025, 19:11 мск

Вашингтон рассчитывает на участие Зеленского в переговорах с Путиным и Трампом

Фото: pixabay

В переговорах президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште может принять участие глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщают американские журналисты после общения с пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Левитт.

«Исходя из сказанного Кэролайн Левитт, все еще существует вероятность, по крайней мере, на это надеется Белый дом, что Зеленский может быть включен в эти переговоры», – уточнила корреспондент CBS Нэнси Кордес, слова которой цитирует РБК.

Как следует из ее комментария, американский лидер намерен поговорить об этой возможности с Зеленским во время сегодняшней встречи в Белом доме.

Накануне Трамп по итогам телефонных переговоров с Путиным сообщил о договоренности провести личные переговоры в Венгрии. Позже американский лидер уточнил сроки встречи, заявив, что переговоры на высшем уровне могут состояться через две недели.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что речь идет о примерных сроках. «Может состояться в течение двух недель или чуть позже. Это общее понимание, – что не нужно ничего откладывать в долгий ящик», – отметил он, уточнив, что конкретных сроков еще нет.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

