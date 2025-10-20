российское информационное агентство 18+

Понедельник, 20 октября 2025, 20:37 мск

Болгария согласилась предоставить воздушный коридор для встречи Путина с Трампом

Министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев заявил о готовности предоставить воздушный коридор для самолета президента России Владимира Путина в Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

«Когда прилагаются усилия к достижению мира, то логично предоставить все условия для достижения поставленной задачи», – глава МИД Болгарии, слова которого цитирует ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе лидеры России и США договорились о личной встрече, которая может пройти в Будапеште. Очные переговоры глав государств предварит встреча министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио, которые сегодня провели телефонный разговор.

София, Анастасия Смирнова

