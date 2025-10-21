Польша отказалась гарантировать безопасный пролет самолета Путина в Будапешт

Варшава не может гарантировать безопасный пролет в Будапешт президента РФ Владимира Путина на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, запрет на пролет российских самолетов действует на всей территории Евросоюза. «Из России в Венгрию можно долететь, например, через Турцию, Черногорию и Сербию», – пояснил министр, слова которого цитирует «Интерфакс».

«Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет польскому правительству остановить самолет, чтобы доставить подозреваемого в Гаагу», – подчеркнул он (цитата по РИА «Новости»).

Накануне стало известно, что Болгария готова предоставить безопасные воздушные ворота на пути самолета российского лидера в Будапешт.

Как сообщал «Новый День», по итогам телефонного разговора, который состоялся на прошлой неделе, Путин и Трамп договорились о личной встрече в Будапеште. Саммит будут предварять переговоры высокого уровня с участием главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Варшава, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

