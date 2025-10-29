российское информационное агентство 18+

Среда, 29 октября 2025, 17:00 мск

Вэнс заверил, что Трамп настроен на дипломатическое решение конфликта на Украине

Фото с сайта Белого дома

Американский лидер Дональд Трамп настроен на дипломатическое урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, Трамп пытается разобраться в сути конфликта.

Вэнс пояснил, что украинский кризис «оказался самым сложным для урегулирования», вопреки первоначальным ожиданиям президента США о быстром завершении конфликта.

«Каждый раз, когда президент общается с российской или украинской стороной, он избегает лозунгов и клише, а концентрируется на сути: «Что вы на самом деле думаете? В чем заключаются разногласия?» – отметил Вэнс, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее в октябре Вэнс заявлял, что на данный момент ни Россия, ни Украина не готовы заключить мирное соглашение. «Как бы энергичная дипломатия президента Соединенных Штатов ни помогала людям собраться с духом, в конечном итоге должны быть обе стороны, готовые заключить сделку», – пояснял он, выражая уверенность, что главе Белого дома удастся добиться мирного урегулирования на Украине. «Я думаю, что он это сделает. Вопрос лишь в том, сколько времени это займет», – уточнил тогда Вэнс.

Сегодня в комментарии вице-президент США сказал, что в Вашингтоне считают, что уже достигнут момент, когда прекращение боевых действий отвечает интересам как России, так и Украины. «Но, понимаете, президент может только открыть дверь. Он не может заставить ни одну из сторон пройти через нее», – сказал Вэнс.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

