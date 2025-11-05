Дания передала Украине военную помощь еще на 1,2 млрд евро

В 2025 году Копенгаген передал Киеву 1,2 млрд евро на финансирование военной промышленности. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Представитель киевского режима подчеркнули эффективность «датской модели» финансирования ВСУ, которая подразумевает прямые закупки вооружения и техники у украинской оборонки другими странами.

Шмыгаль уточнил, что к концу года Киев рассчитывает получить еще 500 млн евро.

В конце прошлого года Дания передала ВСУ около 20 американских истребителей F-16. При этом Копенгаген разрешил киевскому режиму наносить удары по территории РФ в мае 2024 года.

Копенгаген, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

