Понедельник, 10 ноября 2025, 17:03 мск

Суд освободил экс-президента Франции Саркози из тюрьмы

Фото: Reuters

Парижский апелляционный суд принял решение об освобождении из тюрьмы экс-президента Франции Николя Саркози. Как предполагается, он выйдет на свободу под залог и останется под судебным контролем.

По данным французской прессы, Саркози будет освобожден сегодня, 10 ноября.

В конце сентября текущего года экс-президента Франции приговорили к пяти годам тюрьмы. Его признали виновным в сговоре во время президентской кампании 2007 года.

По данным следствия, Саркози получил от ливийских властей 50 млн евро на предвыборные мероприятия, после чего ему были предъявлены обвинения в незаконном финансировании избирательной кампании и коррупции.

Париж, Анастасия Смирнова

