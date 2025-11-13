российское информационное агентство 18+

Четверг, 13 ноября 2025, 19:04 мск

В ЕС не смогли договориться о конфискации российских активов

Фото: ec.europa.eu

Министры финансов государств – членов Евросоюза не согласовали проект экспроприации замороженных активов России. Об этом сообщила министр экономики председательствующей в Совете ЕС Дании Стефани Лосе.

По ее словам, решение этого вопроса отложено до декабрьского саммита ЕС.

В свою очередь еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, слова которого приводит ТАСС, предупредил, что если Бельгия не согласится на экспроприацию замороженных на ее территории активов РФ, то странам ЕС придется брать займы и платить по ним проценты, чтобы направить новую финансовую помощь Киеву.

Ранее Брюссель озвучил план экспроприации 170 млрд евро замороженных российских активов в Европе для предоставления Киеву так называемых репарационных кредитов.

В то же время ЕС обещал предоставить Киеву до конца года около 18 млрд евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 млрд евро. Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предоставлении Украине очередного транша финансовой помощи в размере 6 млрд евро за счет доходов от замороженных активов России и фонда ЕС.

Брюссель, Анастасия Смирнова

