23 ноября 2025

Келлог: США готовы дать Киеву гарантии безопасности к мирному плану Трампа

Кит Келлог. Кадр из трансляции телеканала Fox News

К соглашению об урегулировании конфликта на Украине будет дополнительно подготовлен документ о гарантиях безопасности о безопасности для Киева. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

«Мы должны приложить дополнительные документы, вероятно, приложение, где будут гарантии безопасности», – сообщил он в интервью телеканалу Fox News, которое цитируют российские и украинские СМИ.

Келлог подчеркнул, что Вашингтон может подтолкнуть украинские власти к отказу от территорий в обмен на гарантии безопасности, и отметил, что Киеву «предстоит принять трудные решения».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Киева согласия на американский мирный план до 27 ноября. В случае отказа американский лидер пригрозил прекратить поставки оружия для ВСУ.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

