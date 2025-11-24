российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 ноября 2025, 11:36 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США ликвидировали департамент эффективности Маска

Фото: страница Маска в соцсети

В США ликвидировали департамент государственной эффективности (DOGE), созданный по инициативе предпринимателя Илона Маска. Об этом заявил директор управления кадровой службы Соединенных Штатов (OPM) Скотт Купор.

Департамент прекратил свою работу. Часть функционала DOGE была передана управлению кадровой службы США. Некоторые сотрудники перевелись на новое рабочее место.

DOGE был учрежден указом президента США Дональда Трампа в день его инаугурации – 20 января 2025 года. Задачей ведомства стало повышение эффективности и результативности работы правительства США.

Маск сообщил об уходе с поста руководителя DOGE в мае, на следующий день после того, как раскритиковал бюджетный законопроект Трампа. Инициатива предусматривает масштабное снижение налогов, что, по мнению бизнесмена, увеличит дефицит бюджета и подорвет работу команды DOGE по сокращению расходов.

Предприниматель при этом посетовал на то, как трудно бороться с бюрократией в США. По его словам, возглавляемый им департамент государственной эффективности стал «мальчиком для битья» в Вашингтоне.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / США

Спецпосланник Трампа готов приехать в Москву / Келлог: США готовы дать Киеву гарантии безопасности к мирному плану Трампа / Спецпосланник Трампа заявил о «двух метрах» до завершения конфликта на Украине / Киев и Вашингтон наметили переговоры в Швейцарии по мирному плану Трампа / Оружие Киеву не поможет: в Белом доме объяснили критику мирного плана Трампа иллюзиями / Трамп подтвердил, что ждет согласия Киева на мирный план до 27 ноября / CNN: Вашингтон рассчитывает, что Киев и Москва подпишут мирную сделку до конца года / Reuters: Вашингтон готов блокировать помощь Киеву, если не будет подписан мирный план США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Экономика, США,