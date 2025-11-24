В США ликвидировали департамент эффективности Маска

В США ликвидировали департамент государственной эффективности (DOGE), созданный по инициативе предпринимателя Илона Маска. Об этом заявил директор управления кадровой службы Соединенных Штатов (OPM) Скотт Купор.

Департамент прекратил свою работу. Часть функционала DOGE была передана управлению кадровой службы США. Некоторые сотрудники перевелись на новое рабочее место.

DOGE был учрежден указом президента США Дональда Трампа в день его инаугурации – 20 января 2025 года. Задачей ведомства стало повышение эффективности и результативности работы правительства США.

Маск сообщил об уходе с поста руководителя DOGE в мае, на следующий день после того, как раскритиковал бюджетный законопроект Трампа. Инициатива предусматривает масштабное снижение налогов, что, по мнению бизнесмена, увеличит дефицит бюджета и подорвет работу команды DOGE по сокращению расходов.

Предприниматель при этом посетовал на то, как трудно бороться с бюрократией в США. По его словам, возглавляемый им департамент государственной эффективности стал «мальчиком для битья» в Вашингтоне.

