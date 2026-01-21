Трамп анонсировал скорую встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп намерен провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер заявил на форуме в Давосе. По его словам, встреча должна пройти сегодня.

Трамп обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин «хочет заключить сделку» об урегулировании конфликта на Украине. По его мнению, Зеленский также «хочет заключить соглашение». «Я встречусь с ним сегодня», – уточнил американский лидер.

Накануне глава киевского режима заявил, что отказался от поездки в Давос. Информация о его визите в Швейцарию пока не поступала.

Давос, Анастасия Смирнова

