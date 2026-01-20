российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 января 2026, 21:12 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Зеленский отказался от поездки в Давос

Фото: газета «Фигаро»

Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем телеграм-канале.

При этом он опубликовал сообщение о том, что Зеленский подтвердил своей отказ от поездки на форум в Давосе, поскольку намерен остаться на Украине для координации восстановления энергетики после ночной атаки. Зеленский также уточнил, что «план процветания» и гарантии безопасности, которые планировалось подписать, еще не согласованы. Как отмечают украинские СМИ, его поездка еще возможна, если документы будут готовы или будут решения по поставкам ПВО или помощи в восстановлении энергетики.

Предполагается, что Дмитриев проведет на полях экономического форума в Давосе встречу с представителями делегации США. В частности, западные СМИ сообщили о его предстоящей встрече со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и с зятем президента США Джаредом Кушнером.

Давос, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

В Киеве наступил холодный блэкаут: 75% города без света, более половины многоэтажек без тепла / Киев получил от ЕС 35 млрд евро из доходов от замороженных активов России / Зеленский сообщил, что США восстановили разведку для ВСУ и передали ракеты Patriot / МАГАТЭ: Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение / Почти 200 тысяч жителей остались без света в Запорожье / При атаках ВСУ погибла жительница Белгородской области / Армия Россия уверенно продвигается вперед на ключевых направлениях СВО / Над Северной Осетией сбили 7 дронов ВСУ: пострадали двое детей и взрослый

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,