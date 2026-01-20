Зеленский отказался от поездки в Давос

Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем телеграм-канале.

При этом он опубликовал сообщение о том, что Зеленский подтвердил своей отказ от поездки на форум в Давосе, поскольку намерен остаться на Украине для координации восстановления энергетики после ночной атаки. Зеленский также уточнил, что «план процветания» и гарантии безопасности, которые планировалось подписать, еще не согласованы. Как отмечают украинские СМИ, его поездка еще возможна, если документы будут готовы или будут решения по поставкам ПВО или помощи в восстановлении энергетики.

Предполагается, что Дмитриев проведет на полях экономического форума в Давосе встречу с представителями делегации США. В частности, западные СМИ сообщили о его предстоящей встрече со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и с зятем президента США Джаредом Кушнером.

Давос, Анастасия Смирнова

