Главком ВСУ отстранил командование полигона в Днепропетровской области, по которому был нанесен удар «Искандером»

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил от выполнения служебных командование полигона Новомосковский в Днепропетровской области, который подвергся удару российской баллистической ракеты «Искандер».
Сырский также сообщил, что поручил провести проверку, в каких еще частях военных заставляют выходить на построение и другие мероприятия под открытым небом, несмотря на введенный запрет.
Напомним, по данным Минобороны России, 1 марта в результате удара «Искандером» по украинском военному полигону были уничтожены до 150 украинских националистов, в том числе до 30 иностранных инструкторов.
Киев, Светлана Антонова
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