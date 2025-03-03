Главком ВСУ отстранил командование полигона в Днепропетровской области, по которому был нанесен удар «Искандером»

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил от выполнения служебных командование полигона Новомосковский в Днепропетровской области, который подвергся удару российской баллистической ракеты «Искандер».

Сырский также сообщил, что поручил провести проверку, в каких еще частях военных заставляют выходить на построение и другие мероприятия под открытым небом, несмотря на введенный запрет.

Напомним, по данным Минобороны России, 1 марта в результате удара «Искандером» по украинском военному полигону были уничтожены до 150 украинских националистов, в том числе до 30 иностранных инструкторов.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube