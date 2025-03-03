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Понедельник, 3 марта 2025, 19:45 мск

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Главком ВСУ отстранил командование полигона в Днепропетровской области, по которому был нанесен удар «Искандером»

Архив. Фото из соцсети главкома ВСУ Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил от выполнения служебных командование полигона Новомосковский в Днепропетровской области, который подвергся удару российской баллистической ракеты «Искандер».

Сырский также сообщил, что поручил провести проверку, в каких еще частях военных заставляют выходить на построение и другие мероприятия под открытым небом, несмотря на введенный запрет.

Напомним, по данным Минобороны России, 1 марта в результате удара «Искандером» по украинском военному полигону были уничтожены до 150 украинских националистов, в том числе до 30 иностранных инструкторов.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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