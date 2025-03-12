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Среда, 12 марта 2025, 18:23 мск

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Зеленский: Киев не признает утрату территорий

Архив. Фото: официальный сайт президента Украины

Киев не намерен признавать утрату своих территорий. Об этом заявил Владимир Зеленский, комментируя итоги переговоров представителей Украины и США.

«Признавать оккупированные территории российской федерацией мы не будем. Это факт», – сказал он, неоднократно подчеркнув, что очень хочет завершить войну.

Накануне на переговорах в Саудовской Аравии представители киевского режима выразили готовность прекратить боевые действия на 30 дней и приступить к переговорам о мире с Россией, приняв соответствующее предложение США. По итогам встречи в Джидде президент США Дональд Трамп отменил свой запрет на поставки оружия ВСУ и передачу разведданных.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги вчерашних переговоров США и Украины в Саудовской Аравии, заявил, что Москва не хочет забегать вперед с ответом на предложенное Вашингтоном 30-дневное перемирие между РФ и Украиной. По его словам, сначала Россия должна получить детальную информацию о переговорах от США.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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