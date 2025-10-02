Глава киевского режима Владимир Зеленский дал понять, что ожидает от президента США Дональда Трампа поставки ракет «Томагавк» для вооруженных формирований Украины.

«До сегодняшнего дня мы использовали для ударов по РФ только наше дальнобойное оружие. После моей встречи с Трампом, возможно, у нас появится что-то еще», – заявил Зеленский, слова которого цитирует украинская пресса.

Как сообщал «Новый День», в конце сентября Зеленский заявил о согласовании с Трампом ключевых позиций «мегасделки» по закупке оружия у США на общую сумму $90 млрд. В прессе сообщалось, что в пакет войдет в том числе дальнобойное оружие, включая ракеты «Томагавк», о которых просил глава киевского режима 23 сентября в Нью-Йорке встрече с американским лидером.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube