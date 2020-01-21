Совет Федерации досрочно покидает сенатор от Калужской области

Совет Федерации покидает сенатор от Калужской области Юрий Волков, который объявил о переходе на другую работу. Об этом сегодня на заседании комитета СовФеда по регламенту и организации парламентской деятельности сообщил его глава Вячеслав Тимченко.

«Юрий Николаевич переходит на другую работу, переходит на серьезную должность», – цитирует Тимченко агентство ТАСС. По его словам, Волков написал заявление о досрочном сложении полномочий с 22 января. В верхней палате парламента с 2015 года он представлял исполнительный орган власти Калужской области. Срок полномочий Волкова истекал в сентябре 2020 года.

«Коммерсант» отмечает, что ранее сообщалось о возможности досрочного сложения полномочий губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым, который может занять место сенатора от региона.

Накануне на заседании комитета по бюджету в Совете Федерации было объявлено о согласованном со спикером СФ Валентиной Матвиенко переименовании Межрегионального банковского совета при верхней палате парламента, который на данный момент возглавляет Андрей Турчак. Предполагается, что обновленный совет будет расширен, в него войдут представители профильных организаций и учреждений, а кресло председателя предложено отдать зампреду Совета Федерации Николаю Журавлеву.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.01.20

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