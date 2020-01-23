Поправка к Конституции: Путин не сможет сохранить за собой пост президента РФ

Поправки к Конституции не дадут возможность действующему президенту РФ Владимиру Путину претендовать на пост главы государства на следующих выборах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. «Никакого обнуления [президентских сроков] здесь не предусматривается», – заверил он.

С вопросом о возможности «обнуления» президентских сроков в ходе обсуждения поправок к Конституции к Крашенинникову обратился депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. Он также затронул вопрос о вероятности роспуска Государственной думы.

«По роспуску Государственной думы – нет в тексте этого вопроса, и никто не собирается распускать Госдуму, которая, как мне представляется, вполне эффективно работает», – успокоил коллегу Крашенинников.

«По поводу обнуления. Никакого обнуления здесь не предусматривается. Более того, предусматривается, что из текста убирается слово «подряд», и предусматривается процедура, что гражданин может быть президентом РФ только два раза, – подчеркнул Крашенинников. – Люди возможно видят то, что хотят видеть, или им так выгодно. Но ничего этого в тексте нет».

Сегодня нижняя палата парламента рассматривает президентскую поправку к Конституции. Заседание Государственной думы из-за большого объема работы в четверг началось на два часа раньше, чем обычно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.01.20

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