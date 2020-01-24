«Горько, что такого человека назначают в правительство…» Путин не заметит протест москвичей

Протесты против назначения бывшего вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина вице-премьером РФ вряд ли увенчаются успехом. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный общественный деятель, сопредседатель движения «Гражданская солидарность», руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

Он подчеркнул что поддерживает обращение москвичей к главе государства с требованием уволить чиновника, а новому генпрокурору Игорю Краснову поручить проверку деятельности экс-руководителя Стройкомплекса Москвы. «Но я отношусь к этому скептически – количество людей, которые пришли (к приемной президента РФ), было ничтожно мало. Исходя из логики власти, они просто не заметят или оформят какие-то отписки, обращения – «рассмотрели, передали…». А Хуснулллин про эту акцию, может быть, не знает даже», – сказал Федоров.

В то же время, как отметил эксперт, назначение бывшего вице-мэра Москвы не делает чести новому правительству РФ. «К нему очень много вопросов. Мне кажется, нужно проверить его деятельность на предмет исполнения законодательства. В свое время в Татарстане он был известным человеком, и было очень много вопросов, когда его назначили в Москве. С одной стороны, я очень рад, что он сейчас ушел из Москвы, потому что огромное количество строительных компаний были ориентированы на него, так или иначе ангажированы им. Может быть, сейчас какие-то стройки прекратятся или будет передышка с точки зрения строительного безумия, раз он ушел с поля. С другой стороны, понятно, что такая неоднозначная фигура не делает чести правительству», – считает Федоров.

По его оценке, на новой правительственной должности, Хуснуллин, вероятнее всего, продолжит прежнюю политику. «Нельзя сказать, что он теперь застроит всю страну – строительство в условном Орле не имеет смысла, там денег нет, маржа другая. Но какую-то часть территорий он за счет государственных средств будет осваивать по своим методам. У этого человека политическая и денежная целесообразность важнее всего. Горько, что такого человека назначают в правительство», – заключил Федоров.

Напомним, новом составе правительства РФ Хуснуллин был назначен на должность одного из девяти вице-премьеров. Известно, что он будет ответственен за министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и выполнение национального проекта по возведению жилья. Кроме того, по некоторым данным, к нему может перейти часть «дорожной» тематики.

Как сообщал «Новый День», через два дня после назначения Хуснуллина москвичи направили в приемную президента РФ обращение с требованием отправить его в отставку, так как его деятельность «несет непосредственную угрозу национальной безопасности».

Авторы письма к главе государства отмечают, что с тех пор как Хуснуллин стал вице-мэром Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, в столице было снесено 200 исторических зданий, уничтожены сотни гектар зеленых территорий, в частности, части парка Кусково, реализация множества строительных проектов, отмены которых требовали москвичи из-за грубейших нарушений.

«Деятельность М. Хуснуллина осуществлялась в интересах сверхбогатых людей, возглавляющих строительные компании, при этом цинично и демонстративно игнорировались интересы и нарушались права как жителей Москвы, так и граждан всей Российской Федерации», – подчеркивается в письме президенту РФ.

Москва, Мария Вяткина

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