Угроза коронавируса: Роспотребнадзор советует носить маски и делать гладкие прически

Роспотребнадзор посоветовал россиянам носить маски и делать гладкие прически, чтобы не заразиться коронавирусом и гриппом. Рекомендации опубликованы на официальном сайте федерального ведомства.

Как отмечается в сообщении, возбудители коронавирусной и других ОРВИ крайне заразны и передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Когда заболевший человек чихает и кашляет, микрокапли его слюны и мокроты, содержащие вирусы, распространяются в воздухе и оседают на окружающих предметах. Вирусы могут сохранять способность к заражению до нескольких дней, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В этой ситуации в ведомстве посоветовали россиянам в людных местах и в транспорте надевать одноразовые медицинские маски, которые при этом надо менять на новую каждые два-три часа.

«Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах скопления людей, – отметили в Роспотребнадзоре. – Распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования».

Кроме того, следует мыть руки с мылом после посещения любых общественных мест, после возвращения с улицы домой – тщательно вымыть лицо и руки, а нос промыть изотоническим раствором соли. Если сделать это возможности нет – для очищения рук надо использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе. При этом не рекомендуется прикасаться к лицу и глазам немытыми руками.

В то же время лучше избегать пребывания в одном помещении с человеком, имеющим признаки ОРВИ, а в общественных местах постараться не трогать лестничные перила, дверные ручки и другие предметы.

В офисах и дома надо как можно чаще проветривать помещения и регулярно проводить влажную уборку, протирая выключатели, панели управления оргтехникой и дверные ручки.

Уже заболевшему человеку Роспотребнадзор рекомендует сократить до минимума контакты с людьми, а если нет возможности не выходить в общественные места – носить медицинскую маску, меняя ее каждый час, и не прикасаться к окружающим. Дома следует изолировать от остальных свои предметы личной гигиены – полотенце, мочалку, зубную щетку, и пользоваться только личной посудой.

В России пока не сообщалось о выявлении «китайской» коронавирусной инфекции. По данным на вечер 30 января, в Китае зарегистрировано 9 720 случаев коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Прирост за сутки составил 25,6%. В тяжелой форме протекает около 15,7% случаев заболевания, летальность равна 2,2%. Под наблюдением в Китае находятся 102 427 человек. В мире диагноз «коронавирус 2019-nCoV» подтвержден у 9 776 человек.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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